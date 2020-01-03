WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

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Ücretsiz sohbet uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları basit bir şekilde geri yükleyebilirsiniz. Bunun için Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemler uygulanıyor. Android cihazlarda WhatsApp gerçekleştirilen mesajlaşmaları düzenli olarak yedekler. Silinen sohbeti geri getirmek için WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırıp tekrar yükleyin. Daha sonra uygulama son yedeklemenizi bularak bu yedeklemeyi uygulamak isteyip istemediğinizi soracak. " Geri Yükle" butonuna dokunun ardından "İleri" seçeneğine gidin. Başlatma işlemi tamamlandığı zaman silinen mesajlarınızı tekrar görüntüleyebilirsiniz.

iOS kullanıcıları için bu adımlar farklı. Çünkü, iOS yazılımında WhatsApp yedekleme otomatik olarak değil kullanıcı tarafından yapılıyor. Bunun için de belirli bir zaman diliminde yedekleme seçildiğinde WhatsApp mesajları ve sohbetleri otomatik olarak yedeklemeye başlıyor. Bundan sonra da tıpkı Android cihazlarda olduğu gibi silinen konuşmaları geri getirmek için aynı işlemler uygulanır. Uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin. Daha sonra WhatsApp yedekleme için izin isteyecek. İzin verildikten sonra silinen mesajları tekrar yüklenecektir.