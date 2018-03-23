WhatsApp'ta sık sık emoji kullananlara güzel haber

WhatsApp'ın yeni başlanan Android Beta süreci ile birlikte sürüm de 2.18.90'a yükseltilmiş durumda. Whatsapp'ın yeni özellikleri, genel olarak emoji ve çıkartmalar üzerine. Bakalım yeni gelen özelliklerle neler yapılabilecek?

- Yukarıda yer alan görselden de anlaşılacağı üzere WhatsApp yeni sürümle, kullanıcılarına bir arama motoru sunuyor. Bu aram motoru sayesinde kullanıcılar, ulaşmak istedikleri emoji ve çıkartmalara kolaylıkla ulaşabilecek.

- Ayrıca bir fotoğraf veya bir video düzenlemek istediğinizde de aram bölümünden direkt olarak istediğiniz emojiye veya GIF'e ulaşabilirsiniz.

- Emoji ve çıkartma arama motorundan yapılan aramalarda çok süslü kelimelerin yazılmaması gerektiği söyleniyor. Zira, çok süslü bir şekilde emoji ararsanız, yukarıda yer alan görseldeki gibi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, bu özelliğin, ileriki zamanlarda mağaza ile entegre halinde çalışabileceği de tahminler arasında bulunuyor. Son olarak, bu özelliğin Android Beta süreci kapsamında olduğunu unutmayın!