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    WhatsApp'ta sık sık emoji kullananlara güzel haber

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Beta programının son bulmasıyla birlikte WhatsApp, özelliklerinde durmak bilmiyor. Şirket şimdi de, yeni Android Beta süreci kapsamında yeni özelliklerle gelmeyi planlıyor. Peki, yeni gelecek özellikler ne?

    WhatsApp'ın yeni başlanan Android Beta süreci ile birlikte sürüm de 2.18.90'a yükseltilmiş durumda. Whatsapp'ın yeni özellikleri, genel olarak emoji ve çıkartmalar üzerine. Bakalım yeni gelen özelliklerle neler yapılabilecek?

    WhatsAppta sık sık emoji kullananlara güzel haber

    - Yukarıda yer alan görselden de anlaşılacağı üzere WhatsApp yeni sürümle, kullanıcılarına bir arama motoru sunuyor. Bu aram motoru sayesinde kullanıcılar, ulaşmak istedikleri emoji ve çıkartmalara kolaylıkla ulaşabilecek. 

    WhatsAppta sık sık emoji kullananlara güzel haber

    - Ayrıca bir fotoğraf veya bir video düzenlemek istediğinizde de aram bölümünden direkt olarak istediğiniz emojiye veya GIF'e ulaşabilirsiniz. 

    WhatsAppta sık sık emoji kullananlara güzel haber

    - Emoji ve çıkartma arama motorundan yapılan aramalarda çok süslü kelimelerin yazılmaması gerektiği söyleniyor. Zira, çok süslü bir şekilde emoji ararsanız, yukarıda yer alan görseldeki gibi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, bu özelliğin, ileriki zamanlarda mağaza ile entegre halinde çalışabileceği de tahminler arasında bulunuyor. Son olarak, bu özelliğin Android Beta süreci kapsamında olduğunu unutmayın!

     

    Etiketler: yeni özellik
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