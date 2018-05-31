WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başlıyor!
Whatsapp'ta para transferi dönemi başlıyor. Şirket, yakın zamanda kullanıcılarına uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunan Payment adındaki ödeme sistemini sunacak.
WhatsApp'ın şu anki deneme sürümünde bulunan Unified Payment Interface yani UPI adındaki ödeme sistemi yakın zamanda tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Android kullanıcılarının beta programında bulunan bu yazılım, uçtan uca şifreleme özelliğiyle kullanıcılarına uygulama içerisinde güvenli bir ödeme sistemi getirecek. Şirketin bu kararı almak için bunca zaman beklemesinin ise bir sebebi var.
WhatsApp, bu özelliği kullanıcılarına sunmak için dört farklı bankacılık sistemiyle ortaklık kurmayı bekliyordu. Bu konuda oldukça sabırlı bir politika izleyen uygulamanın aniden şaha kalkmasının altında ise rakiplerinin kendilerini alt edeceklerine inanmaları yatıyor. Bu korku yüzünden uygulama, ani kararla HDFC Bank, ICICI Bank ve Axis Bank ile anlaşmaya gittiğini duyurdu. Ayrıca, bu listeye sonralarında Hindistan'ın devlet bankası SBI da katılacak. Son olarak, WhatsApp'ın bu sektörde Paytm, Google Tez, PhonePe gibi önemli rakipleri bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle