Whatsapp'ta milyonları sevindirecek özellik! Yayında...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta milyonları sevindirecek özellik! Yayında...

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Whatsapp'ta milyonları sevindirecek özellik! Yayında...

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a gün geçmiyor ki yeni bir güncelleme gelmesin. Android cihazlara özel yayınlanan yeni Whatsapp sürümünde bakın hangi yeni özellikler geliyor?

WhatsApp vCard özelliği, kullanıcıların yeni ve bilinmeyen kişileri hızlı bir şekilde tanımasını sağlıyor. Şu an itibariyle bu özellik, sadece Android platformunda kullanılabilir durumda olduğunun altını çizelim.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, veri güvenliğine önem vermeye başladığını görüyoruz. Güncelleme ile birlikte gelen özellik, tanımadığınız bir numara size mesaj attığında aktif oluyor. Böyle olmasının sebebi, bilinmeyen kişilerden gelen rahatsız edici mesajları önlemek için yapıldığını söyleyebiliriz. Eğer mesaj atan kişi hakkında önceden vCard’ını aldıysanız, mesaj geldiği zaman, özellik ekranınızda belirecek.

vCard diğer adıyla iletişim kartı, tanımadığınız kullanıcılar hakkında fikir sahibi edinmenize yarayacak. shiftdelete'in haberine göre eğer kişiyi tanımıyorsanız, hayır seçeneğine basarak iletişiminizi kesebileceksiniz. Bu özellik, şu an için beta test programında olduğunu unutmayalım. İlerleyen zamanlarda özellik için değişiklikler de olabilir. Özelliği kullanmak için WhatsApp sürümünüzü, Google Play Store’daki 2.18.111 Android beta güncellemesine güncellemeniz gerekiyor.

Whatsappta milyonları sevindirecek özellik Yayında...

Yeni gelen özellikle birlikte, bir takım hatalarda giderildi ve uygulama üzerinde iyileştirmeler de yapıldı. Özellikle, YESTERDAY ve TODAY kelimelerindeki bulunan hata, Android 2.18.109 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı ve bu hatanın ASCII kodu olduğunu söyleyebiliriz. ASCII kodu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Android 2.18.111 güncellemesi ile birlikte, beta kulanıcıları için sorun teşkil eden hatalar da giderilmeye çalışılıyor ve bazılarıda çözüme kavuştu. ASCII kodu ile ilgili hatalarda çözüme kavuştuğu söyleniyor. Ek olarak, uygulamayı İngilizce dışında başka bir dil kullanıyorsanız, büyük bir hata karşınıza çıkabilir. Bu hata, bugün ve yarın kelimesinin İngilizce olması diyebiliriz. Türkçe olarak kullandığınız uygulamanın bazı bölümleri İngilizce olması, kullanıcı deneyimi açısından olumsuz karşılanabilir. Dolayısıyla, İngilizce bir beta kullanıcısıysanız, doğru bir şekilde güncelleyebilir, ancak başka bir dilde WhatsApp kullanıyorsanız, bir sonraki beta sürümünü beklemeyi düşünebilirsiniz. Çünkü, bu hata üzerinde halen çalışılıyor.

Son olarak, Android kullanıcıları için gelen özellikler, ilerleyen zamanlarda da iOS‘e de gelebilir.

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