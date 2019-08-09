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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.08.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta mesajları değiştirebilen güvenlik açığı

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Whatsapp'ta mesajları değiştirebilen güvenlik açığı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.

Kaspersky'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, WhatsApp'nin dünyanın en popüler anlık mesajlaşma programı olduğunu anımsatarak, uygulamada bulunan güvenlik açıklarının grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu ifade etti.

"Kullanıcılar grup sohbetlerinde çok dikkatli olmalı" 

WhatsApp'taki güvenlik açıklarının tehlike arz etse de programı kullanmayı bırakacak bir gelişme olmadığını, her yazılım türünde bu tarz açıkların görülebileceğini belirten Chebyshev, şunları kaydetti:

"Kullanıcılar grup sohbetlerinde kullanıcılar çok dikkatli olmalıdırlar. Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe oluşursa, yazarın kimliğini doğrulayın. WhatsApp güncellemelerinin ne zaman yayınlanacağına ve güvenli kalmak için hemen yeni sürümleri indirdiğine dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz." 

Kimlik bilgileri ve mesaj içeriği değiştirilebiliyor 

Uzmanlar, WhatsApp'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildiğini ve bu açıkların sadece grup yazışmalarında kullanılan "alıntı" özelliğini etkilediğini savunuyor.

Tespit edilen güvenlik açıkları kullanarak, grup yazışmalarında "alıntı" özelliğini kullanan kullanıcıların, kimlik bilgileri ve mesaj içeriklerinin hackerlar tarafından değiştirilebileceği ileri sürülüyor.

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