Whatsapp'ta mesaj bekleniyor ne demek?
Çevrimiçi sohbet uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta kullanıcılar "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazısıyla karşılaşabiliyor. Peki, bu yazı ne anlama geliyor? İşte detaylar...
WhatsApp kullanıcılarının "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazısıyla karşılaşmasının sebebi şirketin güvenlik önlemlerinden kaynaklanıyor. Uçtan uca şifreleme özelliğini kullanan kullanıcılar, mesajlarının, fotoğraflarının, videolarının, sesli mesajlarının, belgelerinin, durum güncellemelerinin ve aramalarının veri hırsızlarının ellerine geçmesine engel oluyor.
WhatsApp'ın bu konuyla alakalı açıklaması şöyle: "Bazen size gönderilen bir mesaj yerine "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." notunu görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle size mesajı gönderen kişinin telefonunun çevrimiçi olmasını ve mesajın size ulaşması için şifrelemesini beklemeniz gerekebilir. Bu genellikle siz veya sohbet ettiğiniz kişi WhatsApp'ı tekrar yüklediğinde gerçekleşir.Bu işlemi hızlandırmak için mesajlaştığınız kişiden mesaj size ulaşana kadar WhatsApp'ı telefonunda açık tutmasını isteyebilirsiniz."
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