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    Whatsapp'ta mavi tik özelliğini kapatanlara kötü haber

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta mesajları okuduğunuz anlaşılmasın diye mavi tiki kapatıyorsanız size kötü bir haberimiz var: Meğer bunu yaptığınızda karşınızdaki sizin o an mesajı görüp görmediğinizi anlayabiliyormuş!

    WhatsApp ilk olarak 2014 yılında kullanıcılarına mesaj okundu bilgisi sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların mesajlarının karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını görebilmesi sağlanıyor. Bazı kullanıcılar mavi tik olarak da adlandırılan bu özellikten memnunken bazıları ise hiç de memnun olmadı. Yeni keşfedilen WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı Mavi Tik kapatma yapmış olsa bile işe yarıyor.

    Mavi Tik özelliği, Gizlilik seçenekleri altında hem metin hem de videolar için kapatılabiliyor ancak görünen o ki sesli klipler için destek konusunda eksiklikler mevcut. Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.

    Bu yöntemi uygulayarak karşı tarafın sizi ne kadar umursadığı konusuna açıklık getirebilirsiniz. Tabii ki mesajın alıcısı yine de sizden gelen mesajı açmazsa veya doğrudan silerse hala gizliliğini korumayı başarabilir. Özetle arkadaşlık mevzularına zarar verebilecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bizden söylemesi.

    Etiketler: whatsapp , mavi tik , uygulama
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