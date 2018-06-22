Whatsapp’ta kullanıcıların hoşuna gidecek yenilik
Whatsapp’a gelen bu yenilik ile artık kullanıcılar, mağaza üzerinden yepyeni etiketler seçebilecek.
Yeni özellik Google Play Beta testi üzerinden yayınlandı. Kullanıcıların deneyimlerini önemseyen Whatsapp çalışmalara devam ediyor. Yeni gelen bu özellik sayesinde uygulamaya etiket mağazası gelecek. Kategorilere ayrılması planlanan bu uygulama sayesinde kullanıcılar duygularını en iyi ifade eden etiketi seçebilecek.
Kullanıcılar sahip olmadıkları etiket paketlerini mağaza üzerinden indirme imkanına da sahip olacak. Aşk, üzüntü, vay! gibi kategorileri olacak etiketler için Whatsapp’ın uzun süredir çalıştığı biliniyor.
2.18.189 sürümüne yükseltilen uygulama şu an için beta test kullanıcıları için geçerli olmakla beraber ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılacağı düşünülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle