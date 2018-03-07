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    Whatsapp'ta kullanıcıları sevindirecek özellik!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 07:51 | Son Güncelleme:

    WhatsApp mesaj silme süresini uzatıyor. Yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajlar, artık daha uzun bir süre için de silinebilecek.

    Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden biri olan Whatsapp, 2017 yılında çıkardığı mesajları silme özelliği ile uzun süredir beklenen bir güncellemeyi kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Şimdi ise bu güncellemenin geliştirilme vakti geldi.

    Şu an için WhatsApp kullanıcıları, 7 dakika yani 420 saniye içerisinde attıkları mesajları silebiliyor. Yeni servis edilmesi beklenen güncellemeyle ise bu süre 4096 saniyeye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkıyor.

    Halen test aşamasında olan bu özelliğin Mayıs ayı içerisinde iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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