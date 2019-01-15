WhatsApp'ta inanılmaz hata: Eski SIM kartları meğer...
WhatsApp'ta ortaya çıkan bir hata kullanıcıların eski numaralarıyla yaptıkları tüm görüşmelerin numaranın yeni sahibinin ekranına düşebileceğini ortaya koydu.
Amazon çalışanı olan Abby Fuller'in iddiasına göre kendisi yeni telefonu için yeni bir SIM kart aldı. SIM kartı telefonuna taktıktan sonra ise olanlar oldu!
SIM kartı akıllı telefona taktıktan sonra WhatsApp’a tanımlayan Fuller, başka bir kişiye ait mesajlarla karşı karşıya kaldı.
Fuller, yeni telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığını dile getirirken, ona göre bu mesajlar, söz konusu numaranın bir önceki sahibine ait.
WhatsApp'tan ise konuyla ilgili açıklama gelmedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle