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    Whatsapp'ta grup içinde yazışanlara müthiş özellik!

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde beta programla beraber grup açıklaması özelliğini de güncelleme dahilinde sunan WhatsApp, bu özelliği, tüm iOS ve Android kullanıcıları için aktif etti.

    WhatsApp, geçtiğimiz Şubat ayı Android Beta programı kapsamında grup açıklaması özelliğini de sunmuştu. Ardından, bu özellik, iOS kullanıcıları için de test aşaması dahilinde kullanılabilir durumdaydı. Şirket, grup açıklaması özelliğini içeren WhatsApp 2.18.31 güncellemesini hem iOS, hem de Android kullanıcılarına sundu. 

    Whatsappta grup içinde yazışanlara müthiş özellik

    Grup açıklaması özelliğini içeren WhatsApp 2.18.31 güncellemesini kullanmak isteyen Android kullanıcıları Google Play Store'dan, iOS kullanıcıları da Apple Store'dan, bu güncellemeye ulaşabilir.

    Whatsappta grup içinde yazışanlara müthiş özellik
    Bunların yanı sıra şirket, Android için WhatsApp beta sürümü üzerine çalışmalarını da devam ettiriyor. Yoğunlaşılan özellik ise önceki beta sürecinde yayınlanan kilitli ses kaydı özelliği olarak biliniyor. 

     

    Etiketler: whatsapp , sürüm , güncelleme , grup açıklaması
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