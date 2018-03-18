Whatsapp'ta grup içinde yazışanlara müthiş özellik!

WhatsApp, geçtiğimiz Şubat ayı Android Beta programı kapsamında grup açıklaması özelliğini de sunmuştu. Ardından, bu özellik, iOS kullanıcıları için de test aşaması dahilinde kullanılabilir durumdaydı. Şirket, grup açıklaması özelliğini içeren WhatsApp 2.18.31 güncellemesini hem iOS, hem de Android kullanıcılarına sundu.

Grup açıklaması özelliğini içeren WhatsApp 2.18.31 güncellemesini kullanmak isteyen Android kullanıcıları Google Play Store'dan, iOS kullanıcıları da Apple Store'dan, bu güncellemeye ulaşabilir.



Bunların yanı sıra şirket, Android için WhatsApp beta sürümü üzerine çalışmalarını da devam ettiriyor. Yoğunlaşılan özellik ise önceki beta sürecinde yayınlanan kilitli ses kaydı özelliği olarak biliniyor.