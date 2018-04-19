Whatsapp'ta engellendiğini anlama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.04.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta engellendiğini anlama

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Whatsapp'ta engellendiğini anlama

Anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta bir kişi tarafından engellendiğinizi düşünüyorsunuz. Peki, bunu nasıl anlarsınız? İşte WhatsApp'ta engellendiğini anlamanın yolu!

WhatsApp'ta engellendiğimizi anlamak için kontrol etmemiz gereken birçok şey var. Ancak, bu durum biraz karmaşık bir hal alabilir. Çünkü,kontrol edilecekler listesindeki her şey, bir bakıma WhatsApp'ın özelliklerinden. WhatsApp'ta engellendiğini anlamak için:

-- Öncelikle sizi kimin engellediğini düşünüyorsanız, o kişiyle olan sohbet balonunuza gitmelisiniz. Ardından, son görülme durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer göremiyorsanız, bu kişi tarafından engellediğinizin ihtimali çok yüksek. Ancak kesin karar vermeyin. Zira, o kişi gizlilik ayarlarından son görülme durumunu kapatmış olabilir. 

-- İkinci yol ise çevrimiçi durumunu kontrol etme. Eğer bir kişi sizi engellediyse o kişinin çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz. Bu kontrolü de yaptıktan sonra eğer o kişinin çevrimiçi olup olmadığını göremiyorsanız, engellenmiş olma ihtimaliniz artıyor diyebiliriz. 

Whatsappta engellendiğini anlama

-- Üçüncü yolda ise sizin o kişiye mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj attıktan sonra onay işaretlerini takip edin. Eğer attığınız mesaj tek tikte ve yukarıda yazılan işlevleri göremiyorsanız engellenmiş olduğunuz ihtimali yine çok yüksek.  

-- Sonuncu ve en basit yol ise o kişiyi başka bir hesaptan kontrol etmek. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşınızın WhatsApp hesabından o kişiyi ekleyin. Eğer yukarıda adı geçen tüm kontroller sizde çıkanların tersine ise siz kesinlikle engellendiniz. 

Bu kontrol yolları sonucunda engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz. 

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