Whatsapp'ta engellendiğini anlama
Anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta bir kişi tarafından engellendiğinizi düşünüyorsunuz. Peki, bunu nasıl anlarsınız? İşte WhatsApp'ta engellendiğini anlamanın yolu!
WhatsApp'ta engellendiğimizi anlamak için kontrol etmemiz gereken birçok şey var. Ancak, bu durum biraz karmaşık bir hal alabilir. Çünkü,kontrol edilecekler listesindeki her şey, bir bakıma WhatsApp'ın özelliklerinden. WhatsApp'ta engellendiğini anlamak için:
-- Öncelikle sizi kimin engellediğini düşünüyorsanız, o kişiyle olan sohbet balonunuza gitmelisiniz. Ardından, son görülme durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer göremiyorsanız, bu kişi tarafından engellediğinizin ihtimali çok yüksek. Ancak kesin karar vermeyin. Zira, o kişi gizlilik ayarlarından son görülme durumunu kapatmış olabilir.
-- İkinci yol ise çevrimiçi durumunu kontrol etme. Eğer bir kişi sizi engellediyse o kişinin çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz. Bu kontrolü de yaptıktan sonra eğer o kişinin çevrimiçi olup olmadığını göremiyorsanız, engellenmiş olma ihtimaliniz artıyor diyebiliriz.
-- Üçüncü yolda ise sizin o kişiye mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj attıktan sonra onay işaretlerini takip edin. Eğer attığınız mesaj tek tikte ve yukarıda yazılan işlevleri göremiyorsanız engellenmiş olduğunuz ihtimali yine çok yüksek.
-- Sonuncu ve en basit yol ise o kişiyi başka bir hesaptan kontrol etmek. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşınızın WhatsApp hesabından o kişiyi ekleyin. Eğer yukarıda adı geçen tüm kontroller sizde çıkanların tersine ise siz kesinlikle engellendiniz.
Bu kontrol yolları sonucunda engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz.
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