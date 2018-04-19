Whatsapp'ta çevrimiçi nasıl gizlenir?
Sohbet uygulamaları arasında çokça kullanılan WhatsApp'ta çevrimiçi olup olmadığınız gözüküyor. Peki, bu durumu nasıl gizleyebilirsiniz? İşte detaylar...
WhatsApp kullanıcıları mesaj atmak istedikleri kişilerin çevrimiçi olup olmadıklarını görebiliyorlar. Aynı şekilde sizi çevrimiçi olup olmadığınız da diğer kişiler tarafından görünüyor. Diyelim ki bu durumu kapatmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız?
Maalesef WhatsApp uygulamasının sunduğu böyle bir özellik bulunmuyor. Ancak, Android kullanıcıları için bu özelliği kapatmalarına destek sunuluyor. Google Play Store üzerinden Android cihazınıza indireceğiniz WhatsApp Plus uygulamasıyla çevrimiçi durumunuz kapatabilirsiniz. Ancak, iOS platformunda böyle bir özellik bulunmuyor. Ek bilgi olarak, WhatsApp Plus uygulamasının WhatsApp ile hiçbir bağlantısı yok.
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