WhatsApp'ta büyük tehlike! Mesaj 'sakın açmayın' diyor ama...

WhatsApp üzerinde yakınlarınızdan pek çok sahte uyarı mesajı bulunuyor. Bunlardan birisi de son 1 yıldır dünya çapında dolaşımda bulunan 'Martinelli' isimli videonun varlığına karşı uyaran mesaj. Ancak bu mesajın tuzak olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre böyle bir video hiç varolmadı. Bilgisayar korsanları, bu mesajla cihanıza ulaşım sağlamaya çalışıyor.Virüs önce İspanyolca olarak yayıldı daha sonra kötü bir İngilizce ile Dünya'da birçok alete gitti.

Mesajda İngilizce "Warning from An Garda. An IT expert has advised that a video comes out tomorrow from WhatsApp called Martinelli do not open it, it hacks your phone and nothing will fix it. Spread the word" yazıyor.

Bunun tercümesi ise şöyle: "İrlanda polisinden uyarı. Bir IT uzmanı yarın çıkacak ve WhatsApp'tan gelecek Martinelli videosunu 'sakın açmayın' tavsiyesinde bulundu. Bu sizin telefonunu hackleyecek ve kimse bunu tamir edemeyecek. Dünya'ya yayın."

GERÇEKÇİ GÖZÜKMESİ İÇİN GERÇEK UYARI

Korsanlar, insanları kandırmak için mesajda gerçek uyarıya da yer vermiş durumda. Belli bir ücret karşılığı verileceği iddia edilen WhatsApp Gold üyeliğinin bulunmadığı çoğu kullanıcı tarafından biliniyor. 'Martinelli' tuzazığında kullanıcılara WhatsApp Gold üyeliği hakkında gerçek bilgiler de veriliyor. Böylece kullanıcı kandırılmaya çalışılıyor.