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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.04.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

WhatsApp'ta büyük tehlike! Mesaj 'sakın açmayın' diyor ama...

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WhatsApp'ta büyük tehlike! Mesaj 'sakın açmayın' diyor ama...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta 'Martinelli' isimli bir videonun varlığına karşı uyaran mesaj tuzak çıktı. Mesaj, kullanıcıların cihazlarını ele geçirmeye müsait bağlantılar içeriyor.

WhatsApp üzerinde yakınlarınızdan pek çok sahte uyarı mesajı bulunuyor. Bunlardan birisi de son 1 yıldır dünya çapında dolaşımda bulunan 'Martinelli' isimli videonun varlığına karşı uyaran mesaj. Ancak bu mesajın tuzak olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre böyle bir video hiç varolmadı. Bilgisayar korsanları, bu mesajla cihanıza ulaşım sağlamaya çalışıyor.Virüs önce İspanyolca olarak yayıldı daha sonra kötü bir İngilizce ile Dünya'da birçok alete gitti.

Mesajda İngilizce "Warning from An Garda. An IT expert has advised that a video comes out tomorrow from WhatsApp called Martinelli do not open it, it hacks your phone and nothing will fix it. Spread the word" yazıyor.

Bunun tercümesi ise şöyle: "İrlanda polisinden uyarı. Bir IT uzmanı yarın çıkacak ve WhatsApp'tan gelecek Martinelli videosunu 'sakın açmayın' tavsiyesinde bulundu. Bu sizin telefonunu hackleyecek ve kimse bunu tamir edemeyecek. Dünya'ya yayın."

GERÇEKÇİ GÖZÜKMESİ İÇİN GERÇEK UYARI

Korsanlar, insanları kandırmak için mesajda gerçek uyarıya da yer vermiş durumda. Belli bir ücret karşılığı verileceği iddia edilen WhatsApp Gold üyeliğinin bulunmadığı çoğu kullanıcı tarafından biliniyor. 'Martinelli' tuzazığında kullanıcılara WhatsApp Gold üyeliği hakkında gerçek bilgiler de veriliyor. Böylece kullanıcı kandırılmaya çalışılıyor.

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