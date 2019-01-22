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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

WhatsApp'ta artık kimse bunu yapamayacak! Bir dönemin sonu...

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WhatsApp'ta artık kimse bunu yapamayacak! Bir dönemin sonu...

WhatsApp'ta yanlış bilginin hızla yayılması ve pek çok olaya sebebiyet vermesi nedeniyle uygulama yöneticileri radikal bir karar aldı; mesajlaşmaya sınırlama getirdi. Peki bu ne demek?

WhatsApp kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Popüler uygulama, yayılan yalan yanlış mesajlar nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyor. Son olarak Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılan bir mesajın linç olaylarına kadar varması şirketi harekete geçirdi. Yalan mesajların yayılmasını önlemek isteyen şirket yetkililerinden Victoria Grand, kullanıcıların artık aynı mesajı en fazla 20 kez paylaşabileceğini duyurdu.

Daha önce bu sayı 20 ile sınırlıydı. Şirket, yayılan yalan haber ve duyuruların mesaj paylaşılarak daha hızlı yayıldığını görünce bu yolu seçmiş. Elbette alınan bu adım, WhatsApp'ı bu durumdan tamamen kurtarmayacak; ancak şirkete en azından bir süreliğine rahat nefes aldıracak gibi görünüyor.

Yeni uygulama ile bir mesaj gruplarda ve kişilerle 5’ten fazla kez paylaşılamayacak. Uygulamada bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu da artık bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor.

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