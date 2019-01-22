WhatsApp'ta artık kimse bunu yapamayacak! Bir dönemin sonu...
WhatsApp'ta yanlış bilginin hızla yayılması ve pek çok olaya sebebiyet vermesi nedeniyle uygulama yöneticileri radikal bir karar aldı; mesajlaşmaya sınırlama getirdi. Peki bu ne demek?
WhatsApp kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Popüler uygulama, yayılan yalan yanlış mesajlar nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyor. Son olarak Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılan bir mesajın linç olaylarına kadar varması şirketi harekete geçirdi. Yalan mesajların yayılmasını önlemek isteyen şirket yetkililerinden Victoria Grand, kullanıcıların artık aynı mesajı en fazla 20 kez paylaşabileceğini duyurdu.
Daha önce bu sayı 20 ile sınırlıydı. Şirket, yayılan yalan haber ve duyuruların mesaj paylaşılarak daha hızlı yayıldığını görünce bu yolu seçmiş. Elbette alınan bu adım, WhatsApp'ı bu durumdan tamamen kurtarmayacak; ancak şirkete en azından bir süreliğine rahat nefes aldıracak gibi görünüyor.
Yeni uygulama ile bir mesaj gruplarda ve kişilerle 5’ten fazla kez paylaşılamayacak. Uygulamada bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu da artık bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor.
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