WhatsApp'ın yeni özelliklerini ilk deneyenlerden olmak isteyen?
WhatsApp, Android ve Windows Phone için uzun zamandır halka açık beta sürümlerini kullanıma sunuyordu. Bu kez sıra iOS platformuna geldi.
iOS’te ise halka açık bir WhatsApp beta sürümü bulunmuyordu. Bu nedenle şirket, son derece kısıtlı sayıda kullanıcıdan aldığı veriler ile özellikleri geliştiriyordu. Ta ki bugüne kadar… WhatsApp, iOS için halka açık beta sürümü resmi olarak yayınladı. WhatsApp kullanıcıları, iOS’in TestFlight programına kayıt olarak WhatsApp Beta’yı indirebilirler.
iOS cihazınıza WhatsApp Beta sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Beta sürümü yüklediğinizde sohbet geçmişiniz silinmeyecektir. Ancak sonuçta bu bir beta sürümü ve her türlü hatanın gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle WhatsApp Beta’yı yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.
Öncelikle AppStore’a gidin ve TestFlight'ı indirin.
Yükleme işlemi tamamlandığında buraya tıklayarak beta programı için sıra alın.
Website sizi WhatsApp beta sayfasına yönlendirecek. ‘Accept’ butonuna dokunun.
WhatsApp, kararlı sürümü beta sürüm ile değiştirecek. Artık beta sürümü test etmeye başlayabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle