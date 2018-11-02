Whatsapp'ın sahibi Facebook: En büyük rakibimiz iMessage
Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, sahip oldukları sosyal medya servislerinin en büyük rakiplerinin Apple merkezli uygulamalar olduğunu açıkladı.
Mark Zuckerberg, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "En büyük rakibimiz, 'Açık Ara' Apple'ın iMessage uygulaması... iMessage, özellikle Kuzey Amerika pazarında kayda değer başarılar elde ediyor."
Bu açıklama doğru. Facebook iletişim servisleri Asya pazarında lider konumunda. Apple ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üstün...
Apple CEO'su Tim Cook kısa süre önce, "Facebook'un ismini söylemekten kaçınarak" şu cevabı vermişti: "Ailelerimiz ve dostlarımızla; arzularımızı, isteklerimizi, korkularımızı ve ihtiyaçlarımızı paylaşmak için ciddi paralar harcıyoruz. Her bir veri parçası, bazı rakiplerimizin aksine dikkatle sentezleniyor, yollanıyor ve cevaplandılıyor."
Zuckerberg ise Tim Cook'un göndermelerine karşı sessiz kalmadı. Zuckerberg, "İnsanların WhatsApp'ı ve Facebook servislerini tercih etmelerinin en büyük nedeni; uygulamaların güvenlik kapasiteleri. WhatsApp mesajları, kullanıcıların mahremiyetlerini korumak için baştan sona şifreli olarak yapılandırılıyor. Bazı firmaların uygulamaların aksine, mesajlar hükümetlerin ve kötü niyetli kişilerin eline geçmiyor." ifadelerini kullandı.
Kısacası Facebook ve Apple arasında; hem sektörü ele geçirmek sıcak savaş, hem de demeçler düzeyinde bir soğuk savaş mevcut.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle