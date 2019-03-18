WhatsApp'ın kurucusu: Facebook'u silin, çünkü...
WhatsApp'ın kurucularından biri olan Brian Acton, ilginç bir tweet'iyle gündemde: Facebook'u silin açıklamasını yapan Acton, 'artık zamanı geldi' notu düşmeyi de ihmal etmedi.
Cambridge Analytica skandalının ardından büyük tepki çeken Facebook, bu kez WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'un hedefindeydi. Acton, attığı tweet'inde 'Facebook'u silin, zamanı geldi' paylaşımında bulunurken, bu tweet'e 15 bini aşkın retweet eşlik etti. Gelen tepkilerden büyük kısmı Acton'u desteklerken, kimisi de Facebook'tan neden vazgeçemeyeceğini anlatmaya çalıştı.
Stanford Üniversitesi‘nde konuşma yapan Acton, ilk olarak öğrencilere bu yönde bir çağrı yaptı. Facebook’un gizlilik kurallarını ihlal ettiğini açıklayan Acton, Facebook’un hayatımızdan silinmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmasında çalışanlarının ve hissedarlarının menfaatlerini düşünmek zorunda olduğunu açıklarken Facebook ve Google gibi büyük Silikon Vadisi şirketlerini kişilerin güvenliklerini ihlal etmeleri nedeniyle açıkça eleştirdi.
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