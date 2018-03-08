Whatsapp'ın görünümü tamamen değişiyor!

Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim WhatsApp'ın 2.18.74 beta sürümünde kullanıma girdi. Yeni güncellemeyi telefonlarına indiren kullanıcıların uygulamada gördüğü logo otomatik olarak değişecek.

6 farklı logoyu kullanıma sunan WhatsApp kullanıcıların sahip olduğu ara yüze göre logoları otomatik olarak değiştirecek.





Aynı yenilik sayesinde kullanıcılar istemeleri halinde logoyu kendileri de manuel olarak değiştirebilecek ve bu 6 opsiyon arasından seçim yapabilecek.

Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulacak. WhatsApp bu adımı Google’ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sisteminin bir parçası olarak hayata geçirdi.