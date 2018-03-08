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    Whatsapp'ın görünümü tamamen değişiyor!

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp çok konuşulacak radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. WhatsApp hafızalara kazınmış logosunu değiştiriyor.

    Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim WhatsApp'ın 2.18.74 beta sürümünde kullanıma girdi. Yeni güncellemeyi telefonlarına indiren kullanıcıların uygulamada gördüğü logo otomatik olarak değişecek. 

    6 farklı logoyu kullanıma sunan WhatsApp kullanıcıların sahip olduğu ara yüze göre logoları otomatik olarak değiştirecek.  

    Whatsappın görünümü tamamen değişiyor

    Aynı yenilik sayesinde kullanıcılar istemeleri halinde logoyu kendileri de manuel olarak değiştirebilecek ve bu 6 opsiyon arasından seçim yapabilecek. 

    Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulacak. WhatsApp bu adımı Google’ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sisteminin bir parçası olarak hayata geçirdi. 

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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