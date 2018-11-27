Whatsapp'ı şoke eden ayrılık
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta önemli bir isim şirketle yolları ayırmaya karar verdi.
Instagram’ı kuran ve Facebook’a satışından sonra da uygulamanın başında kalan iki isim olan Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın Whatsapp'tan apar topar ayrılmasından sonra şirkette sular durulmuyor. Bu kez İş Geliştirme Müdürü Neeraj Arora da görevinden ayrıldı.
Ancak ayrılık nedeni olarak Arora, detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı ve ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini söyledi.
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