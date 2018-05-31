Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...
GeriTeknoloji Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
31.05.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...

Popüler ücretsiz mesajlaşma servisi WhatsApp, daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platformuna kayıt olmasına izin veriyordu. Öte yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği artık 16 yaşın altındaki herkesin engellenmesini şart koşuyor.

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.

Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılarının gizliliğini nasıl koruduklarına ilişkin yeni yüksek şeffaflık standartlarını karşıladıklarının altını çiziyor. Yönetmelik öncesi yaşını doğrulatamayan WhatsApp kullanıcıları, 25 Mayıs itibariyle servisten atılmaya başlamış durumda.

Ayrıca, en son gelen WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların serviste bulunan verilerinin bir kopyasını indirmesine de izin veriliyor. Bu yeniliğim de yine Genel Veri Koruma Yönetmeliği şartlarından bir tanesi olduğunu belirtelim. Yani servis bunu hayrına yapmıyor.

WhatsApp bununla ilgili açıklamasında ise, hedeflerinin sadece kullanıcıları hakkında sahip oldukları sınırlı bilgileri nasıl kullandıklarını ve koruduklarını açıklamak istediklerini vurguluyor.

shiftdelete'in haberine göre tüm dünyadan günlük 1.5 milyar kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp, sunduğu uçtan uca şifreleme ve kolay kullanım ile öne çıkıyor. Son dönemde yeni özellikler sunduğu güncellemeleri ve sunmayı planladığı yenilikler için gerçekleştirdiği test süreçleriyle de servis her daim güncel kalmayı sürdürüyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları

Google Pixel 3 ne zaman satışa çıkıyor?

Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Yaş sınırı geliyor...

İşte en yeni Nokia telefonlar: Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1