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    Whatsapp'a yepyeni bomba özellikler geliyor!

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'a bir dizi yeni özellik geliyor. Bu yeni özellikler kullanıcıların Whatsapp deneyimlerini geliştirmeye yönelik ve kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek. İşte bir sonraki güncelleme ile birlikte Whatsapp'ta göreceğimiz yeni özellikler...

    Whatsapp'a eklenecek yeni özellik arasında iPhone’lar için Touch ID desteği, gruplarda anket yapabilme, grup sohbetlerine 4.096 katılımcı ekleyebilme ve karanlık mod gibi yenilikler bulunuyor.

    Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan özelliklerin, önümüzdeki günlerde WhatsApp’ın iPhone, Android ve Windows Phone uygulamasına ekleneceği belirtiliyor.

    WhatsApp’a ekleneceği belirtilen özelliklerinden Touch ID desteği, iPhone kullanıcılarının sohbet uygulamasına parmak izleriyle erişmesini mümkün kılacakken, daha önce 256 katılımcıyla sınırlı olan WhatsApp gruplarına artık 4.096 kişiye kadar katılımcı eklenebilecek. Karanlık mod ise isteyen kullanıcıların WhatsApp’ın arayüzünü daha koyu renklerle değiştirecek.

    Öte yandan söylentiler, WhatsApp ekibinin sohbet uygulamasının Apple Watch’a özel bir sürümünü geliştirdiklerine işaret ediyor.

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    Etiketler: uygulama , telefon
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