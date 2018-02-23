Whatsapp'a yepyeni bir özellik daha!

Grup açıklaması, şu an gruptaki herkes tarafından görüntülenip düzenlenebiliyor ancak WhatsApp, gelecekte bu ayarı grup yöneticisiyle kısıtlamayı planlıyor. Bu durumda kimlerin grup açıklamasını düzenleyebileceğini grup yöneticisi seçebilecek.

Grup açıklaması, 500 karakterlik bir kısıtlamaya sahip ve WhatsApp beta'yı kullanmayan grup üyeleri tarafından görüntülenemiyor. İşlev, özellikle gruplara web bağlantılarıyla davet edilenlerin işine yarayacak. Grup açıklamasını okuyan ziyaretçiler, gruba katılmaya değip değmeyeceğine karar verebilecekler.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde "Demote admin" işlevini test etmişti. Bu işlev, katılımcıyı gruptan kaldırıp tekrar davet etmeye gerek kalmadan yönetici iznini kaldırmaya izin veriyordu.



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