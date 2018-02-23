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    Whatsapp'a yepyeni bir özellik daha!

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 08:16 | Son Güncelleme:

    WhatsApp'da ne işe yaradığını anlamadığınız bir gruba davet edildiğiniz hiç oldu mu? WhatApp beta'ya en son eklenen özellik sayesinde gruplara bir açıklama eklenebiliyor. Özellik şimdilik sadece Android ve Windows'taki beta sürümlerinde mevcut.

    Grup açıklaması, şu an gruptaki herkes tarafından görüntülenip düzenlenebiliyor ancak WhatsApp, gelecekte bu ayarı grup yöneticisiyle kısıtlamayı planlıyor. Bu durumda kimlerin grup açıklamasını düzenleyebileceğini grup yöneticisi seçebilecek.

    Grup açıklaması, 500 karakterlik bir kısıtlamaya sahip ve WhatsApp beta'yı kullanmayan grup üyeleri tarafından görüntülenemiyor. İşlev, özellikle gruplara web bağlantılarıyla davet edilenlerin işine yarayacak. Grup açıklamasını okuyan ziyaretçiler, gruba katılmaya değip değmeyeceğine karar verebilecekler.

    WhatsApp geçtiğimiz günlerde "Demote admin" işlevini test etmişti. Bu işlev, katılımcıyı gruptan kaldırıp tekrar davet etmeye gerek kalmadan yönetici iznini kaldırmaya izin veriyordu.

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    Etiketler: uygulama , telefon
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