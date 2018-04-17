Whatsapp'a yaş sınırı geliyor! Kötü haber geldi
Facebook’a kayıt olmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Çocukların bu tip platformlardan olumsuz etkilenmemesi için yapılan bu hamle şimdi WhatsApp’ta uygulanacak. Çıkan söylentilere göre; WhatsApp’ın yaş sınırı 13’ten 16’ya çıkacak.
25 Mayıs tarihinde veri koruma yasası kapsamında yapılacak olan bu değişiklik ile 16 yaşından küçükler WhatsApp kullanamayacak.
Facebook’a bağlı olan WhatsApp, kişisel bilgileri toplamadığını iddia ediliyor. Ancak yaşanan son krizden dolayı Avrupa ülkeleri WhatsApp’a da güvenmiyor gibi görünüyor. Bu yüzden en azından çocukların verilerinin korunması için yaş sınırı 16‘ya yükseltilecek.
Avrupa ülkelerinden sonra Amerika’nın da uygulayacağı yeni yaş sınırı politikasının, WhatsApp kullanıcı sayısının azalmasına neden olabilir.
Ancak 16 yaşına gelmeyen çocuklar, sahte doğum tarihi ile yine platformlara üye olabiliyor. Bu noktada ise sorumlu olan önce aile sonra çocuk olacak. Bakalım alınacak bu karar WhatsApp’ı nasıl etkileyecek? shiftdelete.net
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