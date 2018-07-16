Whatsapp'a iki bomba özellik birden geliyor!
WhatsApp, bu sene yeni grup sohbeti işlevlerinden galerinizden medya gizlemeye birçok yenilik yaptı. Firma henüz 2018'i kapatmış değil ve WABetaInfo'ya göre iki küçük yenilik hazırlıyor.
Siteye göre WhatsApp, uyarı bölmesinde gösterilen mesajlarda bir "okundu olarak işaretle" kısayolu göstermek üzere çalışıyor. "Cevapla" düğmesinin yanında görünecek olan bu düğme, gönderinin "çift mavi onay işareti" (halk arasında "mavi tik" olarak biliniyor) görmesini sağlayacak ve merakını azaltacak.
Sitenin ikinci keşfi, kişileri veya grupları kolayca susturmanızı sağlayan "Sesini kapat" kısayolu. Şu anda herhangi bir kişiyi veya grubu susturmak için söz konusu sohbete uzun dokunup, üstte çıkan sustur simgesine dokunmanız gerekiyor. Yeni işlev sayesinde bunu uyarı bölmesinden yapabileceksiniz.
Yeni işlevler şu an Play Store'daki beta sürümünde görünmüyor ancak önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.
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