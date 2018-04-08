WhatsApp'a iki bomba özellik birden: Bakın ne değişiyor?
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru iOS işletim sistemi için sunulan WhatsApp kilitli ses kaydı özelliği Android için de beta süreci kapsamında sunuldu.
Android kullanıcıları için Beta süreci kapsamında sunulan WhatsApp'ın kilitli ses kaydı özelliğini içeren güncelleme, böylelikle sürümü 2.18.102'ye yükseltmiş oldu. Bu özellik ilk olarak iOS kullanıcılarına geçtiğimiz yılın Kasım ayında sunulmuştu. Android kullanıcıları da iOS kullanıcıları gibi bu özelliği artık kullanabilecek.
Peki, bu özellik nasıl kullanılıyor?
- İlk olarak mesaj balonunun sağ kısmında yer alan mikrofon bölümüne basılı tutmanız gerekiyor.
- 0.5 saniye mikrofon bölümüne basılı tuttuktan sonra karşınıza çıkacak olan kilit simgesine (yukarıda) doğru kaydırın.
- Ardından, mesajınızı sesli olarak bırakın.
- Son olarak, sesli mesajınızı gönderebilirsiniz.
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