Whatsapp'a bir yeni özellik daha! Grup sohbetleri artık...

Güncellemeler konu olduğunda gayet aktif bir uygulama olan WhatsApp, Android, iOS ve Windows Phone'daki uygulamalarına yeni işlevler ekledi. Birkaç hafta WhatsApp'ın beta sürümünde görünen grup açıklamaları, artık kararlı sürümde de var.

Grup açıklamaları işlevi, WhatsApp'taki grupların 500 karakterlik bir açıklamaya yer vermesine olanak tanıyor. Şu an için gruptaki herhangi bir kullanıcı, gruba açıklama ekleyebiliyor veya var olan açıklamayı değiştirebiliyor. Yani grup açıklamasını düzenlemek, grup yöneticisiyle sınırlı değil. Grup açıklaması değiştiğinde tüm katılımcılara bir uyarı gönderiliyor.

İşlev özellikle gruplara bir davet bağlantısı yoluyla davet edilenleri bilgilendirmede işe yarayacak. Açıklama sayesinde potansiyel katılımcılar, grubun amacını, nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını görebilecek ve katılıp katılmama kararını daha kolay verebilecekler. Kullanıcı daha önce katıldığı grupların açıklamalarını ise kolayca görebiliyor.

Videolu ve Sesli Görüşmeler Arasında Geçiş



Grup açıklamaları işlevinin yanında küçük bir yenilik daha var. Yeni eklenen video simgesi, sesli ve videolu görüşme arasında bağlantınızı kesmeden geçmenize izin veriyor.



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