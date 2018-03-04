Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Whatsapp yine değişiyor! Bu kez sırada bakın ne var?

    Whatsapp yine değişiyor! Bu kez sırada bakın ne var?

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Gün geçmiyor ki Whatsapp'a yeni bir özellik sunulmasın. Bu kez popüler mesajlaşma uygulamasının gündeminde 'iletilmiş mesaj' özelliği var. Peki bu ne anlama geliyor? Whatsapp'ta yakında bu özelliği kullanarak ne yapabileceğiz?

    İstenmeyen mesajlar, her gün milyonlarca mesajın gönderildiği WhatsApp'ta ciddi bir problem. WhatsApp'ın bu problemi çözmek için yeni bir planı var.

    Yeni bir rapora göre WhatsApp, size gelen mesajların bir başka sohbetten veya gruptan alınıp alınmadığını anlamanızı sağlayacak "İletilmiş mesaj" işlevini deniyor. Android'deki 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni işlev, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.

    Bu işlevin yanında varsayılan olarak kapalı bulunan Stickers işlevi de WhatsApp'a eklendi. Stickers, ilk olarak Windows Phone'a yönelik beta sürümlerinde görülmüştü.

    Geçtiğimiz birkaç hafta içinde WhatsApp'ın düzenli olarak yeni işlevler test ettiğine ve eklediğine şahit olduk. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hintli kullanıcılar için UPI ödeme işlevi eklenmiş, grup açıklamaları işlevi, WhatsApp Business, mesaj silme gibi yeniliklerle karşılaşmıştık.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK 10 HATASI

    Mobil Dünya Kongresi-LG V30 S THINQMobil Dünya Kongresi-LG V30 S THINQ
    daha fazla video için

     

    Etiketler: uygulama , telefon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri