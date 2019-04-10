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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.04.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

WhatsApp yıllar sonra sonunda iPad'lere geliyor

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WhatsApp yıllar sonra sonunda iPad'lere geliyor

Kullanımı hayli yaygınlaşan WhatsApp, artık çok daha büyük ekranlarda da kullanılabilecek. WhatsApp ekibi, iPad'ler için yeni bir sürüm hazırlığında.

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. WhatsApp geliştiricilerinin bir süredir uygulamanın iPad sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uzun yıllardır WhatsApp'ın iPad'lere gelmesi beklenen bir gelişmeydi ve kullanıcıların bu isteği nihayet gerçekleşiyor. WhatsApp'ın iPad sürümünün ilk görüntüleri de internete sızdı. 

Tamamen iPad ile uyumlu bir hale gelen WhatsApp, aslında iPad için yeni bir uygulama olarak değil; bir güncelleme olarak tablete sunulacak. iPhone kodları üzerinde ekleme işlemi yapıldığı için de entegrasyon sürecinin kısa olması bekleniyor. 

WhatsApp yıllar sonra sonunda iPadlere geliyor

Ekran görüntülerine bakıldığında Durum sayfası başta olmak üzere WhatsApp'ın iPhone'lardan gördüğümüz arayüzünün birebir iPad'lere taşındığı dikkat çekiyor. Sohbet ekranı ise WhatsApp Web'de olduğu gibi iki sütun halinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. 

iPad'e kurulan WhatsApp ile sesli veya görüntülü çağrı yapılabileceği gibi, ses kaydı yollanabilecek ve Touch ID desteği ile WhatsApp kilitlenebilecek. WhatsApp'ı iPad'de kullanmak için telefon numarası gerekiyor; eğer telefonunuzdaki WhatsApp numarasını iPad'e taşırsanız telefonunuz üzerinden WhatsApp'ı kullanamıyorsunuz. 

WhatsApp yıllar sonra sonunda iPadlere geliyor

WhatsApp'ın iPad desteğini ne zaman sunacağı bilinmiyor; ancak ekran görüntüleri geldiğine göre çok beklemeyeceğimiz kesin.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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