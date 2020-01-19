WhatsApp, yeni reklam politikası için geri adım attı

1 milyar aktif kullanıcısı ile birlikte dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaptığı gibi reklam modelini geliştirmek istiyor. WhatsApp'a geçtiğimiz aylarda gelen durum özelliği yani kullanıcıların WhatsApp üzerinden hikaye paylaşabilme özelliği her ne kadar ilgi görmemiş olsa da, şirket bu bölümü daha aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre WhatsApp'ın reklamları göstereceği bölüm de bu hikayeler kısmı olacak. En azından bir hafta öncesine kadar durum böyleydi.



Ancak WhatsApp'ta hikayeler üzerinden reklam oynatma fikrinden Facebook, şimdilik vazgeçmiş gibi görünüyor. Wall Street Journal'ın bir raporuna göre WhatsApp için reklam işlevini hazırlayan takım, geçtiğimiz birkaç ay içinde dağıtıldı. Üstelik takımın ortaya çıkardığı çalışma da uygulamadan kaldırıldı.

Rapor, platformun gelecekte reklam gösterme planlarının devam ettiğini söylüyor ancak bunun ne zaman olacağı belli değil. Planların neden askıya alındığı da bilinmiyor.