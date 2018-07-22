Whatsapp yedeklenmeyen mesajları geri getirme
Popüler sohbet uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta silmiş olduğunuz konuşmaları geri getirmek istiyorsunuz. Peki, bu işlem nasıl yapılır? İşte WhatsApp'ta silinen konuşmaları geri getirmenin yolları hakkında merak edilen her şey.
Android kullanıcıları için WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmenin yolu çok basit. Ancak iOS kullanıcıları bu işlemi yapmak için biraz uğraşacak. Android platformunda WhatsApp, gerçekleştirdiğiniz sohbetleri düzenli bir şekilde her gün otomatik olarak yedekler. Silmiş olduğunuz bir konuşmayı geri getirmek içinse WhatsApp'ı telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor. Ardından WhatsApp'ı tekar yükleyin. Sonrasında uygulama sizin en son yedeklemenizi bulacak ve sizden bu yedeklemeyi uygulayıp uygulamayacağınızı soracak. "Geri Yükle" seçeneğine dokunarak silinen mesajlarınızı geri getirebilirsiniz.
iOS kullanıcıları için durum biraz daha farklı. Zira, WhatsApp'ın iOS'te olduğu sürümü maalesef otomatik yedekleme yapmıyor. Daha doğrusu yedekleme yapılıyor ancak bunu sizin ayarlamanız gerekiyor. Yedekleme için belirli zaman dilimini seçtikten sonra WhatsApp'ınız otomatik olarak yedeklenmeye başlar. WhatsApp'ta eski konuşmaları geri getirmek için yapacağınız işlem ise Android kullanıcılarıyla aynı. Uygulamayı kaldırmanız ve tekrar yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında uygulama sizden yedekleme için izin isteyecek. Bu izini verdikten sonra silinen mesajlarınız geri gelecektir. Yalnız, hem iOS platformunda hem de Android platformunda yapacağınız yedeklemelerde en son yapılan yedeklemenin ele alınacağını unutmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle