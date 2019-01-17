WhatsApp yazışmalarınızı siliyor! İnanılmaz hata...
Dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir teknik sorunla birçok kullanıcının başını yakacak gibi görünüyor. Uygulamada çıkan yeni bir hata, kullanıcıların eski mesajlarının kendi kendine silinmesine yol açıyor.
WhatsApp'ta keşfedilen yeni bir yazılım hatası kullanıcıların sohbet kayıtlarının silinmesine neden oluyor. Mesajlarını yedeklemeyen kullanıcıları mağdur eden hata yüzünden kullanıcılar uygulamayı açtıklarında sohbetlerinin yerinde olmadığını görüyor ve yedeği de alınmayan bu sohbetler kalıcı olarak silinmiş oluyor.
Şimdilik bu hatanın Android telefonlarda yaşandığı dikkat çekiyor; ancak iPhone'larda da bu hatayı görmemiz kuvvetle muhtemel. Durumun farkında olan WhatsApp'ın yeni bir güncelleme ile sorunu ortadan kaldırması bekleniyor; ancak bu güncelleme çıkana kadar kullanıcıların sohbetlerini düzenli olarak yedeklemeleri gerekiyor.
İşi şansa bırakmamak adına WhatsApp yedeğinizi almak için Google Drive'dan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz olarak yapacağınız yedekleme işlemi neticesinde böylesi bir sorun nedeniyle sohbet kayıtlarınız silinse de, yedeğinizden sohbet kayıtlarınızı geri getirebileceksiniz, hem de kolayca.
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