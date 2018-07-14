WhatsApp Web Nedir? WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?
WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından bir tanesi. Yeni özelliklerle sık sık güncellenen WhatsApp, ücretsiz yazılı, sesli ve görüntülü mesajlaşma hizmetinin yanında uçtan uca şifreleme, otomatik yedekleme, mesajlara uyarılar üzerinden cevap verebilme, gruplara açıklama ekleyebilme, firma profilleri açabilme gibi ilgi çeken özelliklere de sahip.
sutiseyupsultandaWhatsApp'ı yaklaşık üç senedir bilgisayardan da kullanabiliyoruz. Bunun için tek gereksinim, bir akıllı telefonunuzun olması ve WhatsApp'ı PC'den kullanacağınız zaman telefonun internete bağlı olması.
Peki WhatsApp Web nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte WhatsApp Web hakkında bilmeniz gereken her şey!
WhatsApp Web Nedir?
WhatsApp Web, WhatsApp'ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp'ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet. WhatsApp web'e şu adresten ulaşılabiliyor: web.whatsapp.com
WhatsApp Web'e Nasıl Bağlanılır?
1. PC'de https://web.whatsapp.com adresini açın.
2. Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını çalıştırın açın.
Android'li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web'e dokunun.
iPhone'da ise Ayarlar > WhatsApp Web'e dokunun.
3. Telefonun kamerasını PC'nizin monitörüne yönlendirerek ekrandaki QR kodunu okutun. Artık WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz.
WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için onu kullandığınız sırada telefonun bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında fotoğraf ve video gönderiyorsanız, veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.
Hangi PC'lerim WhatsApp'a Bağlı?
WhatsApp'ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. PC'nize başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp'tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.
WhatsApp Web'in Avantajları
WhatsApp Web ile bugün yapabilecekleriniz arasında şunlar var:
Klavyeyle mesaj yazma.
Fotoğraf, video ve sesleri oynatabilme.
Kişi bilgilerine göz atma.
Masaüstü uyarıları alabilme.
Fotoğraf paylaşma, ses kaydetme ve web kamerasını kullanabilme.
Emoji ve GIF gönderme.
WhatsApp Web'in Dezavantajları
WhatsApp Web'in avantajları olduğu kadar, bazı dezavantajları da var.
Telefonunuzun internete bağlı olması şart, aksi halde mesaj gönderip alamıyorsunuz.
Telefon olmadan WhatsApp hesabı açamıyor, dolayısıyla WhatsApp Web'i kullanamıyorsunuz.
Telefonun ekranı kapalıyken bağlantı bazen kaybolabiliyor; bu durumda mesaj gönderip alamıyorsunuz.
Birden fazla tarayıcıyı hesabınıza bağlayabiliyorsunuz, ancak WhatsApp Web'i aynı anda birden fazla yerde kullanamıyorsunuz.
Sohbet penceresinin sürekli kolayca erişilebilir halde durması, çalışırken dikkatinizin dağılmasına neden olabilir.
WhatsApp Web'e Alternatif
WhatsApp Web'i kullanırken telefonunuzun internete bağlı olması gereksinimi sizi rahatsız ediyorsa, Telegram'a bir şans verebilirsiniz. WhatsApp'a çok benzer bir arayüze sahip olan Telegram'ı web'de ve masaüstünde telefonunuz kapalıyken kullanabiliyorsunuz. Üstelik Telegram'ın arayüzünün renklerini değiştirebilmeniz, farklı temalar yüklemeniz de mümkün.
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