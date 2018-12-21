WhatsApp Web kullanıcılarına yepyeni bir özellik daha
WhatsApp Web için resim içinde resim özelliği aktif hale geldi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte WhatsApp Web'de kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacak o özellik...
WhatsApp Web için yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte önceden Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılan Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) modunu Web sürümü içinde erişime açıldı.
Böylece WhatsApp içerisinde YouTube, Facebook ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.
Son olarak henüz WhatsApp Web sayfanızda bu özelliği göremiyorsanız endişelenmeyin. WABetaInfo, söz konusu bu özelliğin kademeli bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara dağıtılmaya başlandığını da özellikle belirtti.
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