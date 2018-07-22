Whatsapp Web hakkında merak ettiğiniz her şey...

Her ne kadar akıllı telefonlar için geliştirilmiş olsa da anında mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bilgisayar üzerinden de kullanılabiliyor. Bu çok güzel bir özellik zira uzun yazışmalarda cep telefonu üzerinden tek tek harf girerek yazmak o kadar da eğlenceli olmuyor. Ayrıca elinizde telefon sürekli bir şeylere meşgul olmak can sıkıcı olabiliyor.

İşte bunun farkında olan WhatsApp, 2015 yılında tarayıcı üzerinden kullanılabilen Web sürümünü tanıtmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra 2016 yılında ise uygulamanın bilgisayar sürümü de duyuruldu. Günümüzde uygulamanın üyeleri her iki yöntemi de kullanarak WhatsApp'ı bilgisayar üzerinden kullanabilirler.

WhatsApp bilgisayarda nasıl kullanılır? Birinci yöntem: Web sürümü.







İlk olarak tarayıcı üzerinden kullanabildiğimiz WhatsApp web sürümü ile ilgili bilgi verelim. WhatsApp Safari, Chrome, Opera veya Firefox tarayıcıları üzerinden kullanılabiliyor. WhatsApp Web'i kullanmak için bilgisayarımızda bir tarayıcı sekmesi açıyoruz. Ardından tarayıcının adresine web.whatsapp.com yazarak ilgili sayfaya gidiyoruz. WhatsApp Web sayfasına girdiğimizde aşağıda QR kod bulunan görüntü ile karşılaşıyoruz.

Ardından telefonumuzdaki WhatsApp'ı açıyoruz. Sağ üst köşede bulunan üst üste 3 noktaya dokunup açılan menüde WhatsApp Web seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Buraya girdiğimizde ise en son bilgisayar üzerinden yaptığımız girişleri görüyoruz (eğer girdiysek). Daha önce giriş yaptığımız bir bilgisayar ya da tarayıcı varsa ve bizyeni bir tarayıcı kullanmak istiyorsak telefonumuz üzerinden bu menüde yer alan 'Bütün bilgisayarlardan çık' komutunu kullanmamız gerekiyor. Bu komutu vermeden yeni bir tarayıcı ya da WhatsApp Web açmamız mümkün olmayacaktır. Eğer daha önce giriş yaptığımız bir oturum yoksa bu menüde doğrudan bir QR kod tarayıcı karşımıza çıkıyor.





Bu QR kod tarayıcıya az önce açtığımız WhatsApp Web sayfasındaki QR kodunu okutarak (elimizdeki telefonu ekrana doğru tutmamız gerekiyor) uygulamamızı tarayıcı üzerinden kullanmaya başlıyoruz.

WhatsApp Web'i aynı zamanda bir bilgisayar yazılımı üzerinden de kullanabiliyoruz. Bu yöntem tarayıcı açma zorunluluğu olmaması açısından daha pratik olabilir. WhatsApp Web'in hem Windows hem MacOS sürümü bulunuyor. Öncelikle www.whatsapp.com/download/ adresine girerek kullandığınız bilgisayarın işletim sistemi ile uyumlu olan sürümünü (Windows ya da MacOS) indiriyorsunuz.





Yazılımı bilgisayara indirdikten sonra kurulum işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ardından WhatsApp Web bilgisayarınıza kurulmuş oluyor. Ancak aynen tarayıcı sürümünde olduğu gibi burada da karşımıza bir QR kod çıkıyor. Yani WhatsApp Web'in yazılımını da kursanız QR kod üzerinden eşleştirme yapmanız gerekiyor. Yukarı tarayıcı sürümü için anlattığımız yöntemi uygulayarak telefonunuzdaki uygulama ile bilgisayardaki yazılımı eşleştiriyorsunuz ve bunun ardından WhatsApp Web'i bilgisayar uygulaması üzerinden de kullanabiliyorsunuz.

WhatsApp Web ile neler yapabilirsiniz?



Öncelikle aynen telefon uygulamasında olduğu gibi mesaj gönderip alabilir, ses kaydı gönderip alabilir, fotoğraf, video ve döküman gönderip alabilirsiniz. Ayrıca konum gönderme kamerayı kullanabilir ve kişi gönderebilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirsetelefonda yaptığınız birçok işlemi WhatsApp Web üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca bilgisayarda çok daha hızlı yazabildiğimiz için bu yöntem ile telefona göre daha hızlı yazışmak mümkün hale geliyor.

WhatsApp Web'in hem tarayıcı hem bilgisayar sürümü için dikkat edilmesi gerekenler

Öncelikle hangi yöntemi kullanırsanız kullanan WhatsApp Web'in düzgün çalışması için telefon ile senkronizasyon işlemini yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca bütün kullanım süresince telefonunuzun açık ve internetinizin bağlı olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yani bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra telefonunuzu kapatırsanız ya da telefonun internet bağlantısını keserseniz web sürümü de kapanacaktır.

Ayrıca aynı anda iki ya da daha fazla bilgisayarda WhatsApp Web sürümü kullanamazsanız. Bunu yapabilen bazı uygulama ve çözümler var. Ancak bunların resmi çözümler olmadığını hatırlatalım.