WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor
WhatsApp ve Instagram, Facebook bünyesinde bulunan iki ayrı şirket ve ayrı birer girişim olarak kurulup büyük kitlelere ulaşmaya başaran platformlar. Facebook'un farklı tarihlerde satın aldığı bu iki platform çok yakında isim değiştirecek. Peki yeni isimler ne olacak dersiniz?
WhatsApp ve Instagram üzerinde isim değişikliği yapılacak. Facebook'un satın almasıyla birlikte yeni bir sürece giren iki platformdaki isim değişikliği, sadece isimlerine Facebook isminin eklenmesiyle gerçekleşecek. Yani WhatsApp veya Instagram'ın adını silip yepyeni bir isim düşünmeyin. Şirket, ilerleyen haftalarda WhatsApp'ı 'WhatsApp from Facebook', Instagram'ı ise 'Instagram from Facebook' olarak değiştirmeyi planlıyor.
Facebook yetkililerinin The Information'a yaptıkları kısa açıklama şu şekilde: "Facebook'un birer parçası olan hizmet ve uygulamalar konusunda artık daha açık olmak istiyoruz."
Aslında bu değişim, kullanıcılar için çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Bizler, uygulamaları ana ekranlarımızda yine Instagram ve WhatsApp isimleri ile görmeye devam edeceğiz. İsim değişiklikleri, sadece uygulama mağazalarında görünecek.
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