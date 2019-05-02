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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Bakanlıktan açıklama geldi

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WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Bakanlıktan açıklama geldi

Popüler sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook'da kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Birçok operatör ve farklı cihazdan Instagram, WhatsApp ve Facebook'a giriş yapılamaması üzerine kullanıcılar, 'WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya mecraları çöktü mü?' sorusuna internet üzerinden yanıt aradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili 'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi. Sosyal medya kuruluşlarından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunuyla gündeme geldi. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj göndereme ya da mesaj alamama sorunuyla karşılaştı. Instagram'da ise akış sağlanamıyor hatasıyla karşılaşıldı. Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

An itibariyle ise WhatsApp ve Instagram uygulaması bazı kullanıcılarda sorunsuz çalışma akışına dönerken, bazı cihazlarda ise hatayı yansıtmaya devam ediyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: KISMEN ETKİLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

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