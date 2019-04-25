WhatsApp uzun video gönderme nasıl yapılır?
Dünyanın bir numaralı sohbet uygulaması WhatsApp'ta yaşanan sorunlardan bir tanesi de uzun videoları karşı tarafa göndereceğimiz sırada uyarı vermesi. Peki WhatsApp uzun video gönderme nasıl yapılır?
WhatsApp'ta bir çoğumuzun sıklıkla karşılaştığı uzun video gönderememe sorunu can sıkabiliyor. Videolarınızı karşı tarafa göndermek için 16 MB video paylaşım limiti bulunuyor. Bu limiti aşan boyuttaki videolar WhatsApp üzerinden gönderilemiyor. Peki WhatsApp uzun video gönderme nasıl yapılır?
Bu sorunun bir çözümü elbetteki var. Yapmanız gereken videonun boyutunu değiştirmek. Play Store üzerinden bulabileceğiniz çeşitli video editörleri ile videonuzu açın. Ayarlardan videonun çözünürlüğünü 320p olarak seçin ve yeniden kaydedin.
Bu sayede videonun boyutunu düşürerek Whatsapp'ta belirtilen 16 MB limitine kadar kaydedebilirsiniz. Bu adımları gerçekleştirerek uzun videolarınızı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.
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