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    WhatsApp, tuşlu telefonlara da geliyor!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Dokunmatik olmayan telefonlarda Facebook'un çalışması için KaiOS ile anlaşma yapan şirket, şimdi de aynı platformun WhatsApp için de hazırlanmasını istiyor.

    Şubat 2018 itibariyle Facebook, Qualcomm ve Twitter dahil olmak üzere birçok şirketle anlaşma yapan KaiOS Technologies, şimdi de WhatsApp ile anlaşmaya hazırlanıyor. 

    WhatsApp, tuşlu telefonlara da geliyor

    İlk olarak geçtiğimiz günlerde Facebook, KaiOS Technologies ile yaptığı anlaşma sonucu şirketin Linux tabanlı işletim sistemi olan ve dokunmatik olmayan telefonlarda uygulamaların çalışmasını sağlayan KaiOS için sunulmuştu. Windows Phone 8 ve BlackBerry OS için desteğini durduran WhatsApp da, Jio marka telefonlar için (tuşlu tasarıma sahip bir telefon) çalışmalara başladı. Geliştirmeye dair detaylar, Windows Phone 2.18.38 sürümünde yayınlanan WhatsApp Beta programında görüldü. Ancak, yeni yayınlanacak KaiOS işletim sisteminde, uygulamanın hangi işlevleri sunacağı belli değil. 

     
    Etiketler: whatsapp , facebook , kaios , tuşlu telefon
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