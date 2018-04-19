Whatsapp son görülme kapatma işlemi nasıl yapılır?
Facebook'un popüler sohbet uygulaması olan WhatsApp'ta son görülmenizi kapatmak istiyorsunuz. Peki, son görülmenizi nasıl kapatacaksınız? İşte, Whatsapp son görülme kapatma işlemi için yapılması gerekenler
WhatsApp'ın sunduğu son görülme özelliği ile kullanıcılar, rehberlerindeki kişilerin en son WhatsApp'ta ne zaman aktif olduğunu görebiliyor. İsterseniz bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Nasıl mı?
WHATSAPP SON GÖRÜLME NASIL KAPATILIR?
-- Öncelikle WhatsApp'ı açın.
-- Ardından "Ayarlar" bölümüne gidin.
-- Sonrasında "Hesap" bölümüne girin.
-- Oradan da "Gizlilik" seçeneğiyle işleminize devam edin.
-- Karşınıza çıkan seçeneklerden son görülmeye girin.
-- Son görülme ayarlarında size sunulan seçeneklerden "Hiç kimse" seçeneğini seçerek, son görülmenizi kapatabilirsiniz.
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