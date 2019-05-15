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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.05.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım?

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WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım?

"WhatsApp'ı hedef alan saldırı" ifadesi, popüler yazışma uygulamasını kullananların kesinlikle haberlerde görmek istemeyeceği bir ifadeydi.

Üstüne bir de WhatsApp'tan yapılan "Hackerlar bir gözetleme yazılımını telefonlara yüklemeyi başardı" ifadelerini ekleyince şirketin halkla ilişkiler departmanının zor bir gün geçirdiğini tahmin edebiliriz.

WhatsApp, az sayıda kullanıcının "gelişmiş bir siber aktör" tarafından hedef alındığını söyledi.

Bu az sayıda kullanıcıdan biri olmama ihtimaliniz bulunsa da, yine de verilerinizi güvenli kılmanın yollarını öğrenmek sizin için faydalı olacaktır.

Uygulama güncellemeleri

Saldırılar ilk olarak bu ayın başında fark edildi.

WhatsApp'ın sahibi Facebook, uygulamanın sesli konuşma özelliğini kullanan hackerların hedef aldıkları kişileri aradıkları, çağrıyı açmasalar bile bağlantının güvenlik açığını kullanarak telefonlara bir gözetleme yazılımı yüklendiğini söyledi.

WhatsApp, tüm kullanıcılarından uygulamayı güncellemelerini talep etti.

Kullandığınız diğer uygulamalar da güncellemelerle güvenlik açıklarını kapattıkları için uygulamalarınızı sıklıkla güncellemenizde fayda var.

Yazışmalarınızı bulut hesaplarda yedeklemeyin

WhatsApp'ın en önemli özelliklerinden biri uçtan uca şifreleme. Bunun sayesinde gönderdiğiniz mesajlar, karşınızdaki kişiye ulaşana kadar şifreli kalıyor.

Fakat WhatsApp yazışmalarınızı Google Drive veya iCloud'da yedekliyorsanız burada bir güvenlik açığı oluşuyor. Çünkü bu yazışmalar şifreli değil.

Böylece sizin bulut hesabınıza girebilen kişiler tüm yazışmalarınızı da görebilir.

Eğer veri güvenliğinizi artırmak istiyorsanız bu yedekleme özelliğini kapatmanız gerekir.

İki adımlı doğrulama

Diğer pek çok sosyal medya uygulaması gibi WhatsApp da iki adımlı doğrulamayı destekliyor.

Bu sayede saldırganlar sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini bulsa bile, uygulamaya girmek için SMS veya e-posta ile iletilecek bir şifre gerektiği için hesaplarınıza erişemez.

WhatsApp'ın ayarlar bölümünde bu seçeneği aktive edebilirsiniz.

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