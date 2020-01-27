WhatsApp reklamları başka bahara kaldı

Whatsapp, birçok kullanıcı için sosyal medya platformu olarak kabul edilmese de şu an tüm dünyada en fazla aktif kullanıcıya sahip online mecraların başında geliyor. Sosyal medya mecralarının hemen hepsinde son tüketiciye reklamlarla ulaşma imkanı bulan markalar için de WhatsApp kullanıcılarına ulaşmak şimdiye kadar mümkün olmamıştı. Ancak Facebook’un 2014 yılında 22 milyar dolara WhatsApp'ı satın almasıyla, şirketin 1,5 milyarlık kullanıcı tabanına reklam yayınlamasına ve buradan ciddi bir gelir elde edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta öyle ki; Facebook, 2020 başında WhatsApp'ın durum sekmesinde reklam yerleştireceğini açıklamış ve Facebook Marketing Summit etkinliğinde de WhatsApp reklamlarının nasıl görüneceği paylaşmıştı. Peki ama ne oldu da her şey bir anda rafa kalktı?

Her şey gizlilik ihlalleriyle başladı

Hafızalarımızı tazeleyerek başlayalım; WhatsApp CEO’su Jan Koum, şirketin satış sürecinde WhatsApp'ta reklam çıkılmaması ve kullanıcı verisinin Facebook ile birleştirilmemesi gerektiğini düşündüğünü açıklamıştı. Fikirleri satış sonrasında da hiç değişmedi. Avrupa'daki kanun düzenleyici kurumlar da Jan Koum ile aynı fikirdeydi. Ancak satışın üzerinden henüz 1 buçuk yıl geçmişken kullanıcı hizmet şartları sözleşmesi değiştirilerek WhatsApp'taki kullanıcı numaraları Facebook'a aktarılmıştı. Böylece Facebook, reklam verenlere daha detaylı reklam hedefleri sunabildi. İşletmeler, telefon numarası girerek sadece o kullanıcılara özel reklam gösterme imkanına WhatsApp sayesinde kavuşmuştu. Sırf bu sebeple Avrupa Birliği’ne 122 milyon dolar ceza ödeyen Facebook ise bu cezayı çok da fazla önemsemedi. Çünkü sadece tek çeyrekte 4 milyar dolar kar etmişlerdi. Kullanıcı gizliliği ve hakları noktasındaki fikir ayrılıkları Jan Koum’un yol ayrımına gelmesine sebep oldu. Sonrasında ise Facebook’un WhatsApp reklamlarıyla ilgi attığı her adım kullanıcı hakları ve gizliliği bakımından sorgulanır hale geldi. Daha fazla tepki çekmek istemeyen Zuckerberg de projeyi uzun vadede gerçekleştirmeyi daha mantıklı bulmaya başladı.

Yeni hedef işletme araçları

WhatsApp reklamlarını ‘şimdilik’ devre dışı bırakan Facebook’un işletme araçlarına odaklanması bekleniyor. Facebook yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre şirket, işletmelerin müşterilerle daha pratik iletişim kurmasını sağlayan özellikler geliştirmenin yanı sıra başka ülkelerde ödeme hizmetleri sunmaya odaklanacak. 2020 planlarında WhatsApp reklamlarına da bütçe ayıran markalara duyurulur.

Şinasi Furkan AVCI

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