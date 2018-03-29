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    WhatsApp nasıl para kazanıyor?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:20 | Son Güncelleme:

    Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, öncelerde 1 yıllık kullanım süresinin dolmasıyla birlikte 0.99 dolar'dan tekrar kullanıma açılıyordu. Facebook'un WhatsApp'ı satın almasıyla birlikte bünyesinde hiçbir şekilde reklam bulundurmayan uygulama, tamamen ücretsiz hale geldi. Peki, Facebook, WhatsApp'tan nasıl para kazanıyor?

    WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor. 

    WhatsApp nasıl para kazanıyor

    Peki WhatsApp, nereden para kazanıyor?

    Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı. 

    Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması. 

    Etiketler: nereden para kazanıyor?
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