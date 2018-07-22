Whatsapp mavi tik kapatma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsapp mavi tik kapatma
GeriTeknoloji Whatsapp mavi tik kapatma
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
22.07.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Whatsapp mavi tik kapatma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Whatsapp mavi tik kapatma

WhatsApp tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp uygulamasında mesajlaşmanın yanı sıra uygulamanın işaret dilllerini de öğrenirsiniz. Bir mavi tıkla karşı tarafın mesajınızı okuduğunu ya da bir saat bilgisi ile en son kaçta çevrimiçi olunduğunu anlayabilirsiniz. Peki bu işaretlerin bazılarını kullanmak istemiyorsanız ne yapmalısınız? Mavi tık nasıl kaldırılır? işte WhatsApp’tan mavi tık kaldırma yöntemi...

Pek çok akıllı telefon WhatsApp'ı destekliyor. Android, BlackBerry, iPhone ve Windows Phone'lu birçok cihazda WhatsApp sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da herkesle aynı şekilde ve şartlarda mesajlaşmanızı sağlıyor. Ayrıca gruba dahil olup birden fazla iki ile aynı anda sohbet etme imkanı da sunuluyor. WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri de mavi tık uygulaması. Mesaj gönderdikten sonra karşı tarafın ne zaman okuduğunu anlıyorsunuz. Yani aslında mavi tık ‘okundu bilgisi’ olarak tanımlanabilir. Mavi tık özelliğini kullanmak istemiyorsanız yine WhatsApp’ınızda yapacağınız ayar değişikliği ile mavi tık özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Peki WhatsApp’ta mavi tık kaldırma nasıl yapılır? Android ve iPhone için mavi tık kaldırma yöntemi...

WHATSAPP’TA İŞARETLERİN DİLİ

Mavi tik: Mesajınızın gönderdiğiniz kişi tarafından okunduğunu gösterir
Saat ikonu: Onay işareti yerine saat ikonu görürseniz mesajınızın henüz gönderilmediği anlamına gelir.
Sayfadaki saat: Son görülme saati sayfanın en üstünde kullanıcının adının hemen altında yazar

İPHONE VE ANDORİD TELEFONLARDA MAVİ TIK KALDIRMA İŞLEMİ

WhatsApp tüm telefonlarda aynı şekilde göründüğü için telefonunuzun markası ne olursa olsun tüm işlemler aynı şekilde yapılır. Mavi tık kaldırma için aşağıdaki adımları izleyin;

- Whatsapp’ınızı açarak sağ alt köşedeki “Ayarlar” kısmına dokunun
- Ardından “Hesap” yazısını göreceksiniz tekrar dokunun
- Son olarak “Gizlilik” seçeceğine dokunup en alttaki “Okundu Bilgisi” seçeceğinin üzerine dokunarak pasif hale getirin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Whatsapp mavi tik kapatma

İşte Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincisi

Instagram beğeni hilesi 2018

Instagram | Profiline kim bakmış ne zaman bakmış kaç dakika bakmış