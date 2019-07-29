WhatsApp kullanıcılarına iPad müjdesi
WhatsApp'ın uzun yıllardır beklenen özel iPad uygulaması sonunda geliyor mu? Uygulama, tabletlerde nasıl çalışacak?
Kullanımı hayli yaygınlaşan WhatsApp, artık çok daha büyük ekranlarda da kullanılabilecek. WhatsApp ekibi, iPad'ler için yeni bir sürüm hazırlığında.
WhatsApp geliştiricilerinin bir süredir uygulamanın iPad sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uzun yıllardır WhatsApp'ın iPad'lere gelmesi beklenen bir gelişmeydi ve kullanıcıların bu isteği nihayet gerçekleşiyor.
iPad'e kurulan WhatsApp ile sesli veya görüntülü çağrı yapılabileceği gibi, ses kaydı yollanabilecek ve Touch ID desteği ile WhatsApp kilitlenebilecek. WhatsApp'ı iPad'de kullanmak için telefon numarası gerekiyor; eğer telefonunuzdaki WhatsApp numarasını iPad'e taşırsanız telefonunuz üzerinden WhatsApp'ı kullanamıyorsunuz.
WhatApp ile ilgili yenilikleri sızdırmasıyla tanınan web sitesi WABetaInfo'ya göre WhatsApp, iPad ve Mac'te çalışacak birer sürüm yayınlamayı düşünüyor. Bu yenilik, bir defada birden fazla cihazda oturum açma yeteneğinin bir parçası olacak.
Rakibi Telegram'ın aksine WhatsApp, şu an sadece bir telefonda oturum açmanıza izin veriyor. WhatsApp Web ise bilgileri telefondan alıyor. Bu çalışma sistemi, işleri biraz karıştırıyor ve her zaman düzgün çalışmayabiliyor.
Ancak WhatsApp iPad sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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