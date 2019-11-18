WhatsApp karanlık mod (gece) özelliği ne zaman gelecek?
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, karanlık mod yani gece modu özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pek çok sosyal medya uygulamalarında da kullanılan karanlık mod, hem iOS, hem de Android cihazlarda isteğe bağlı olarak etkinleşecek. Şimdiden kullanıcıların heyecanladığı WhatsApp karanlık mod özelliğinin ne zaman hayata geçeceği ise merak konusu oldu. Peki, WhatsApp karanlık mod (gece) özelliği ne zaman gelecek?
Son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, mesajlaşma devi WhatsApp'a da geliyor. Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Peki, WhatsApp gece modu ne işe yarayacak? İşte, merak edilenler.
KARANLIK MOD NE ZAMAN GELECEK?
WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, aylar önce de Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.
Kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu hakkında ise şimdilik şirket yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
WHATSAPP GECE MODU ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAYACAK?
Bu mod arayüzü özellikle OLED / AMOLED ekranlı telefonlar için çok daha az enerji harcar hale getiriyor. Aynı zamanda karanlık ortamdan mesajlaşmayı da kolaylaştıran koyu arayüz modu, bu görevini en iyi şekilde tamamen siyah seçeneğiyle sunuyor. Uzun bir zamandır WhatsApp'a gelmesi beklenen gece modu özelliği geceleri gözleri yormaması ve cihazın pil ömrünü uzatmasından dolayı sıkça tercih ediliyor.
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