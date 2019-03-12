WhatsApp hesabınız her an kapatılabilir
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birçok kullanıcıyı yakından ilgilendiren önemli gelişmeye imza attı. Alınan karar ile beraber telefonuna üçüncü parti uygulamalarını indirenlerin WhatsApp'ı kapatılıyor.
Gün geçtikçe yayılan üçüncü parti uygulamalar kullanışlı ve gösterişli özellikler sunsa da bu tür uygulamaları kullanmak hem güvenlik hem de gizlilik açısından tehlikeli bir hal alabiliyor. Bu konuda önlem almak isteyen Whatsapp, telefonlarında bu tür uygulamaların yüklü olduğu kullanıcılarını geçici olarak yasaklıyor.
Whatsapp Gold gibi üçüncü parti uygulamalarını kullananların geçici olarak WhatsApp'tan yasaklanacağı söylenince akıllara bu durumla karşılaşanların olayı nasıl çözecekleri sorusu geldi.
Konuşmaların tamamen silinme olasılığıyla karşılayan kullanıcılar ekranda geçici olarak uygulamadan yasaklandığını gördükten sonra uygulamayı tekrar yükleyip hesabını tekrar açması gerekiyor. Üçüncü parti uygulamalarından uzak durmada fayda var.
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