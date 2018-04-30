WhatsApp hangi verilerimi tutuyor?
Dünya'da en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz günlerde yeni bir özelliğe kavuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılara uygulamadaki verilerini indirme imkanı sunuldu. İşte WhatsApp verilerinizi indirmek için yapmanız gerekenler...
Son zamanlarda sosyal medyada veri güvenliliği ve gizliliği gibi konular gündemden düşmüyor. Facebook Cambridge skandalından sonra daha da büyüyen sorun ile ilgili firmalar değişikliklere gidiyor. WhatsApp'da bu konu hakkında yeni özellikler getiriyor. Son getirdiği özellik ile birlikte artık WhatsApp Beta kullanıcıları uygulama içinde hangi verilerini tuttulduğunu görebiliyor. Bu bilgileri öğrenebilmek için ilk önce WhatsApp Beta sürümü kullanıcısı olmanız gerekiyor.
Kurulum ardından WhatsApp'a girin. Daha sonra "Ayarlar" kısmından "Hesap" bölümüne girmeniz gerekiyor. Buradan ise "Hesap Bilgisi Talep Et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra raporunuzun hazırlanması için biraz beklemeniz gerekiyor. Raporunuz geldiğinde isterseniz "Dışa Aktar" seçeneğine basarak telefonunuza kaydedebilirsiniz. Şuan yalnızca Android kullanıcıları için sunulan bu özelliğin, yakın bir zamanda iPhone kullanıcılarına da gelmesi bekleniyor.
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