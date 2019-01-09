WhatsApp Gold tehlikesi yeniden hortladı
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bir süredir kullanıcılar için oldukça tehlikeli olabilecek bir virüs ortaya çıktı. Kullanıcıların kişisel bilgilerine göz koyan WhatsApp Gold isimli uygulamadan kesinlikle uzak durun. Bakın WhatsApp Gold'un arkasında ne var?
WhatsApp'ta ortaya çıkan bir virüs hızla yayılıyor. Kullanıcıların bilgilerini çalmaya yönelik geliştirilen ve WhatsApp Gold maskesi altında kullanıcılar arasında hızla yayılan virüs, oluşturulan sahte bağlantı adresleriyle kredi kartı başta olmak üzere pek çok özel bilgiyi çalıyor.
WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, WhatsApp ve benzeri uygulamalardan gelen mesajların doğruyu yansıtmadığı ve söz konusu bu mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda bizleri uyardı.
WhatsApp Gold'u telefonunuza kurduysanız hemen silin; hatta gerekirse format atın. Zira virüs telefonunuza çoktan bulaşmış olabilir.
Unutmayın ki Facebook tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan WhatsApp'ın farklı herhangi bir sürümü bulunmuyor.
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