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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA / Fotoğraf: Alamy
19.11.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

WhatsApp Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi

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WhatsApp Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, son günlerde onlarca Filistinli gazetecinin hesaplarını engelledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, Filistinli gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini "hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek" olarak açıkladı.

Facebook'un da bir ayı aşkın süredir Filistinli gazetecilere veya yerel basın kuruluşlarına ait yüzlerce hesabı engellediği belirtildi.

"Ultra Palestine" sitesi editörü Mücahid Beni Muflih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 senedir kullandığı kişisel WhatsApp hesabının geçen cuma günü engellediğini söyledi.

İsrail'in geçen hafta düzenlediği Gazze saldırılarının son gününde WhatsApp'tan "telefon numarasının hizmet politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kullanıma yasaklandığı" mesajı aldığını aktaran Beni Muflih, WhatsApp yetkilileriyle iletişime geçtiğinde kendisine "hesabıyla ilgili birçok şikayet olduğu ancak tarafların gizliliğini korumak için bu şikayetlerin niteliğini açıklayamayacakları" cevabı verildiğini anlattı.

Son İsrail saldırıları sırasında kişisel hesabını basın çalışmaları için kullandığına dikkati çeken Filistinli gazeteci, "Her zaman olduğu gibi,
bilgileri habercilerin olduğu gruplarla paylaşmak ve olayların takibi konusunda meslektaşlarımızla iletişim kurmak için çalıştık." dedi.

WhatsApp'ın engellemeleri keyfi

AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Said el-Hatib de WhatsApp'ın kişisel hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden engellediğini belirtti.
Hesapların kapatılma nedenine ilişkin WhatsApp'ın sunduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Hatib, "Uygulamanın hizmet koşullarını ihlal etmedim. Gazetecilerin hesapları keyfi şekilde kapatılıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Gazze'deki muhabirlerinden Mustafa Habbuş da İsrail'in son saldırıları sırasında kişisel hesabının engellendiğini ifade etti.
Habbuş, "Şirket yetkilileri, gazetecilerin hesaplarına ilişkin kimliğini vermedikleri kişiler tarafından bazı bildirimler aldıklarını belirterek, hesapların bu yüzden engellendiğini söylüyor." diye konuştu.

"Engellemeler Facebook politikasının bir uzantısı"

Yasağın Filistinlilerin sesinin duyurulmasını engellemeye çalışan "Facebook politikası"nın bir uzantısı olduğunu dile getiren Habbuş, "Politik bir faaliyetim yok. WhatsApp aracılığıyla insanları yönlendirmiyorum. Uygulamayı Gazze'de tansiyonun yükseldiği son olaylarda bölgedeki AA ekibiyle bilgi paylaşımında bulunmak ve iletişim kurmak için kullandım." dedi.

Habbuş ayrıca bu durumu Gazze'de yaşanan olayları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere karşı "tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirdi.

"İsrail, Filistin içerikli haber ve paylaşımlara kısıtlama getirmeye çalışıyor"

Batı Şeria merkezli Sada Social Merkezi Müdürü İyad Rufai, Gazze'de tansiyonun yükseldiği geçen haftaki İsrail saldırıları sırasında onlarca gazetecinin hesabının engellendiğini söyledi.

Merkezin yasakla ilgili WhatsApp yönetimi ile iletişime geçtiğini kaydeden Rufai, "Şirket, engellenen numaraları yeniden inceleme ve araştırmaya hazır olduğunu iletti." diye konuştu.

Rufai ayrıca hesapları yasaklanan gazetecilerin bir listesini WhatsApp yönetimine göndereceklerini belirterek, "İşgalci İsrail, internette ve tüm sosyal medyada Filistin içerikli haber ve paylaşımlara kısıtlama getirmeye çalışıyor." dedi.

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